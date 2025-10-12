النيابة تصرح بدفن جثة فتاة بعد انتشالها من نهر النيل في سمالوط

صرحت النيابة العامة بمركز سمالوط، برئاسة المستشار محمد حمزة، رئيس النيابة، وتحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، بدفن جثة فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، بعد انتشالها من نهر النيل ناحية قرية بني خالد بمركز سمالوط.

وقررت النيابة العامة انتداب الدكتور محمد صلاح، مفتش صحة المركز، لمناظرة الجثمان وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، حيث قام الدكتور محمد صلاح بمناظرة الجثمان، وأكد في تقريره أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وأمرت النيابة العامة بتسليم الجثمان لذويه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وكان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من الرائد محمد أبو العزايم، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بغرق فتاة تُدعى "فاطمة. ع."، 18 عامًا، في نهر النيل، وتم استدعاء شرطة المسطحات المائية للبحث عنها، حيث جرى انتشالها، ووُضعت الجثة بمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.