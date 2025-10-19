ضبط عصابة تخصصت في النصب على المواطنين بزعم حيازة قطع أثرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عصابة تخصصت فى النصب على المواطنين من خلال إيهامهم بحيازة قطع أثرية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى بالنصب والاحتيال على راغبى اقتناء القطع الأثرية والاستيلاء على أموالهم من خلال إرسال مقاطع فيديو لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحتوى على صور لقطع مقلدة وإيهامهم بكونها أثرية ورغبتهم فى بيعها.

أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل العصابي 7 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية". وبحوزتهم (تمثال أثرى "مقلد"، فرد خرطوش، 2 سلاح أبيض، 8 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.