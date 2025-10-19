التضامن: تنفيذ المرحلة الثانية من تدريبات برنامج مودة لأبناء المناطق الحدودية في 5 محافظات

نفذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من مبادرة تدريباته لأبناء المناطق الحدودية في 5 محافظات (أسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح).

وشملت المرحلة تنفيذ 42 تدريبًا استفاد منها 1198 مستفيدًا ومستفيدة من أبناء هذه المناطق، حيث ركزت التدريبات على موضوعات مهمة تتعلق بالأسرة، منها طبيعة الثقافة الأسرية، العادات والتقاليد في العلاقات الأسرية، التحديات التي تواجه الشباب في مرحلتي الخطوبة والزواج، أسس الاختيار بين الشريكين، أهمية فترة الخطوبة، مفهوم المشاركة في الزواج، وأساليب التنشئة المتوازنة للأبناء.

كما تم التعريف بمنصة "مودة" الرقمية وخدمة "اسأل مودة" للاستشارات الرقمية، إلى جانب توعية الشباب بأهمية الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وأهمية تأجيل الطفل الأول، والمنافع المختلفة لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

وتأتي هذه التدريبات في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتأمين نسيج مجتمعي قوي ومتماسك، حيث يمثل البرنامج القومي "مودة" استثمارًا استراتيجيًا في بناء أسر مستقرة من خلال تطوير المهارات الحياتية الأساسية للشباب لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة.