تقرير: جوميز على أعتاب الإقالة من الفتح

كشفت تقارير صحفية خارجية اقتراب إقالة جوزيه جوميز، المدير الفني للفتح السعودي من منصبه، وذلك في ظل النتائج السلبية التي يحققها الفريق.

وأوضحت صحيفة اليوم السعودية أن إدارة نادي الفتح ستعقد اجتماعًا خلال الساعات القليلة القادمة، لبحث إقالة جوزيه جوميز من تدريب الفريق.

وذكرت الصحيفة: "إدارة نادي الفتح ستعقد اجتماعًا عاجلاً مع المدير الفني البرتغالي لفريقها جوزيه جوميز؛ لبحث مستقبل الجهاز الفني".

وأتمت الصحيفة: "الاجتماع سيشهد اتجاهين إما تجديد الثقة ومنح المدرب البرتغالي فرصة جديدة، أو إنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضي".

وكان نادي النصر قد تغلب على الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، لحساب منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي الممتاز.

ويحتل نادي الفتح المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد نقطة واحدة، من تعادل واحد في 5 مباريات.