تعرض متحف «اللوفر»، صباح اليوم الأحد، لعملية سرقة؛ أدت إلى إصدار قرار بإغلاق أبوابه أمام الزوار.

وذكرت تقارير محلية، أن عدة مجرمين حطموا نوافذ المتحف الشهير في باريس، من أجل سرقة مجوهرات.

وبحسب موقع «لو باريسيان»، تمكن المجرمون من الوصول إلى المتحف حيث كانت تجري أعمال بناء، واستخدموا مصعدًا لنقل البضائع يؤدي مباشرة إلى الحجرة المستهدفة.

وأفاد بأن رجلين دخلا إلى المبنى بعد تحطيم النوافذ، وسرقا 9 قطع من مجموعة الجمشت النابليونية التي تعود للإمبراطورة جوزفين.

من جانبها، أقرت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، بوقوع حادث السرقة صباح اليوم، معلنة إغلاق المتحف لحين إتمام عمليات التحقيق والرصد.

ونفت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس» وقوع إصابات جراء الحادث، مؤكدة تواجدها الآن في موقع المتحف لمتابعة المستجدات على الأرض.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

أما متحف اللوفر فأعلن عبر موقعه الإلكتروني أنه أغلق أبوابه هذا الأحد «لأسباب استثنائية».