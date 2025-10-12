تأجيل محاكمة 60 معلمًا بمدرسة إعدادية في القليوبية بتهم ارتكاب مخالفات مالية وإدارية لـ28 ديسمبر المقبل

قررت المحكمة التأديبية بالقليوبية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 60 معلمًا بمدرسة إعدادية تابعة لإدارة قليوب التعليمية، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية بشأن إقامة مجموعات تقوية بالمدرسة، واختلاس أموال المجموعات المدرسية خلال العام الدراسي 2022-2023، بالمخالفة للقوانين، واللوائح، لجلسة 28 ديسمبر للنطق بالحكم.

وتضم قائمة الاتهام في القضية التي قيدت برقم 422 لسنة 2023 نيابة القسم الثاني بشبرا الخيمة، 60 متهمًا يعملون بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بينهم مديرة المدرسة، و13 معلمًا للغة العربية، و6 معلمين للغة الإنجليزية، و5 معلمين للعلوم، و6 معلمين للدراسات الاجتماعية، و3 أخصائيين نفسيين، و3 بوظيفة أخصائي اجتماعي، و3 بوظيفة معلم مجال صناعي، وفني وسائل تعليمية، و3 معلم رياضيات، و2 معلم تربية فنية، و2 أخصائي مكتبة، ومعلم تربية رياضية، و3 معلم حاسب آلي، و2 معلم تربية زراعية، وأخصائي صحافة، وسكرتير وأمين توريدات، ووكيل أنشطة، وأخصائي تطوير، وأخصائي مسرح، وعامل.

وتعود أحداث الواقعة، إلى الشكوى التي تلقاها هشام العتموني، مدير إدارة قليوب التعليمية الأسبق، بقيام مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بفتح أبوابها أمام معلميها وآخرين من خارج المدرسة للعمل في مجموعات التقوية المدرسية لطلاب المدرسة وطلاب المدارس الأخرى بنين، وبنات.

كما أحيلت الواقعة إلى الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وأحيلت التحقيقات في القضية إلى النيابة الإدارية بشبرا الخيمة، "القسم الثاني"، واستمعت إلى أقوال معلمي المدرسة ومسئولي الإدارة التعليمية، وانتهت التحقيقات بإحالة 60 متهمًا بالمدرسة إلى المحاكمة التأديبية.

واتهمت النيابة الإدارية المحالين بمخالفة قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، والقوانين واللوائح المنفذة له، وسلكوا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام لواجب الوظيفة العامة، ومخالفة الأحكام واللوائح المالية.

ووجهت النيابة الإدارية للمحالين البالغ عددهم 60 محالا من داخل المدرسة، الاتهامات على النحو التالي:

اتهام كل من "ي.م"، مدرس لغة إنجليزية، والمشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، و"إ.إ"، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، و"م. س"، أخصائي اجتماعي، والمشرف المالي على المجموعات، و"د. أ"، مديرة المدرسة، بالموافقة على إقامة مجموعات تقوية بالمدرسة، خلال العام الدراسي 2022-2023، دون موافقة الإدارة التعليمية، واختلاس جميع المبالغ المتحصلة عنها بأنفسهم.

كما تم اتهام كل من "ي.م"، المشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، و"إ.إ"، المشرف الإداري على المجموعات، بالتقاعس عن إعداد كشوف الطلاب المشتركين بمجموعات التقوية بالمدرسة، وكشوف بأسماء المدرسين المشاركين فيها بالمخالفة للتعليمات واللوائح، فيما تم اتهام "ي.م"، مدرس لغة إنجليزية، بوصفه المشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، بإصدار أمر بتكليف "م.س"، أخصائي اجتماعي، للعمل كمشرف مالي لمجموعات التقوية في 3 أكتوبر 2022، على الرغم من وجود سكرتير للمدرسة، وذلك بالمخالفة للتعليمات واللوائح.

كما تم اتهام "إ.إ"، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، و"م.س"، أخصائي اجتماعي، والمشرف المالي على المجموعات، بالحصول على توقيعات طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بالمدرسة، على إقرارات تفيد عدم حضورهم لمجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022-2023، وذلك وقت أداء الطلاب للامتحانات بعد إيهامهم أنها كشوف حضور وانصراف، كما اتهمت النيابة "إ.إ"، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، بالتوقيع على إقرار منطوقه.. "أقر أنا مسئول الأمن بالمدرسة، بأنني أمر على المبنى الدراسي بشكل دائم بتوقيتات مختلفة بعد الانتهاء من اليوم الدراسي، ولم أجد أي مجموعات مدرسية في أي وقت من اليوم".و

اتهمت النيابة الإدارية، أيضًا مديرة المدرسة، بتحرير إفادة موجهة إلى إدارة قليوب التعليمية، تفيد بعدم وجود أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022-2023، حال عدم صحة ذلك، كما حصلت على توقيعات طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بالمدرسة على إقرارات تفيد بعدم حضورهم أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022-2023، وذلك وقت أداء للامتحانات بعد إيهامهم أنها كشوف حضور وانصراف، بالمخالفة للحقيقة والواقع، كما حصلت على توقيعات المعلمين بالمدرسة على إفادة منطوقها "نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022-2023"، حال عدم صحة، وحصلت المديرة أيضا على إفادات من بعض المعلمين تفيد عدم تدريسهم مجموعات التقوية.

كما وجهت النيابة الإدارية لمديرة المدرسة، تهمة اختلاس أصل الإقرار الصادر عن معلمي المدرسة، ومنطوقه "نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022-2023"، وكذلك اختلاس أصل الإقرارات الصادرة عن طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي والمثبت بها عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية بالمدرسة.

كما وجهت النيابة الإدارية، لمديرة المدرسة، تهمة تكليف "ي.م"، مدرس اللغة إنجليزية، بالإشراف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، على الرغم من أن هذا هو صميم اختصاصها وفقا للوائح، كما أنها اعتمدت أمر التكليف الصادر عنه للمخالف الثالث "م.س"، الأخصائي الاجتماعي، بالإشراف المالي على مجموعات التقوية المؤرخ في 3 أكتوبر 2023، على الرغم من أن الأعمال المالية من اختصاص سكرتير المدرسة.

كما اتهمت النيابة 54 معلمًا بالمدرسة، بالتوقيع على إقرار منطوقه "نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023"، وذلك حال عدم صحة ذلك، فيما تم اتهام 22 معلمًا بالحصول على توقيعات طلاب الفصول محل الاتهام لكل منهم على حده بوصفه رائد الفصل بما يفيد عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022-2023، حال عدم صحة هذه الإقرارات.

كما اتهمت عامل المدرسة المدعو "م.ع"، بالتوقيع على إقرار منطوقه "أقر أنا، العامل النوباتجي بالمدرسة، وأثناء تواجدي بالمبنى المدرسي بشكل دائم بعد انتهاء اليوم الدراسي بأنه لا توجد أي مجموعات مدرسية في أي وقت من اليوم وأنني أقوم بغلق المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي طوال العام الدراسي العام الدراسي 2022-2023"، حال عدم صحة ذلك.

على جانب آخر، تقدم عدد من معلمي المدرسة بشكوى لوكيل وزارة التربية والتعليم مصطفى عبده، يطالبون فيها بإلغاء تكليف مديرة المدرسة الصادر بالمخالفة للقانون واللوائح بمعرفة مدير إدارة قليوب التعليمية المستبعد الأسبوع الماضي.

وبفحص الشكوى تبين صحتها وأن مديرة المدرسة، صدر لها قرار بعدم التجديد في وظيفة مدير مدرسة، وأنه كان يجب إعادتها إلى وظيفتها على الكادر التربوي، إلا أنها تقدمت بطلب لمحافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، وطلبت تكليفها بالعمل مديرة للمدرسة، ولم تلتزم الأمانة في العرض على المحافظ، وبعد التحقيق في الشكوى صدر قرار تنفيذي بإلغاء تكليفها وإعادتها إلى وظيفتها على الكادر معلمة لغة إنجليزية.