لائحة اتهام أمريكية جديدة ضد مادورو وزوجته وابنه

كشفت وزارة العدل الأمريكية، اليوم السبت، عن لائحة اتهام جديدة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته وابنه.

وقالت الوزارة في لائحة الاتهام إن "مادورو وحلفاءه حولوا المؤسسات الفنزويلية إلى بؤرة للفساد المدعوم بتجارة المخدرات، وذلك لمصلحتهم الشخصية، مضيفة أن "هذا الفساد يُثري جيوب المسئولين الفنزويليين وعائلاتهم، ويُفيد أيضا تجار المخدرات الإرهابيين العنيفين الذين يعملون دون رادع على الأراضي الفنزويلية، والذين يساعدون في إنتاج وحماية ونقل أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأعلنت وزيرة العدل الأمريكية، بام بوندي في بيان في وقت سابق اليوم، إنه تم توجيه تهم ضد مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في المنطقة الجنوبية لنيويورك، مشيرة إلى أن لائحة الاتهامات تشمل "التآمر لارتكاب جرائم إرهاب المخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة أسلحة رشاشة وأجهزة تدميرية ضد الولايات المتحدة".

بدوره، قال نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو، إن مادورو "سيواجه العدالة" على "الجرائم التي ارتكبها"، على حد تعبيره.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الأمريكي على فنزويلا بـ"الناجح وواسع النطاق"، مضيفا أن مادورو وزوجته "تم القبض عليهما ونقلهما خارج البلاد".

وأشار ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إلى أن هذه العملية "نفذت بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية".

وأضاف ترامب في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه "كان هناك الكثير من التخطيط الجيد، والكثير من القوات العظيمة، والأشخاص الرائعين"، ووصفها بـ"العملية البارعة".

وقال ترامب في مداخلة هاتفية لقناة فوكس نيوز إنه شاهد الهجمات على فنزويلا مباشرة على الهواء كما لو كانت "مسلسلا تلفزيونيا".

وأشار إلى إصابة نحو جنديين أمريكيين فقط وعدم وقوع قتلى في عملية اعتقال مادورو، قائلا إن واشنطن كانت تعتزم تنفيذ العملية قبل 4 أيام، لكن الظروف الجوية لم تكن مواتية.

وأوضح أن "القوات الأمريكية اقتحمت أماكن كان من المستحيل اقتحامها". وتابع: "لا يوجد بلد آخر في العالم قادر على القيام بمثل هذه المناورة".

وأوضح أن مادورو كان في حصن منيع أثناء الاعتقال، مشددا على أن "واشنطن لن تخاطر بالسماح لشخص آخر بتولي زمام الأمور من حيث توقف سلفه في فنزويلا". وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تتخذ قرارا الآن بشأن الخطوة التالية بالنسبة للقيادة الفنزويلية.