أبو الغيط يتوجه لشرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام حول غزة غدا

يتوجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى شرم الشيخ، غداً، للمشاركة في قمة السلام برئاسة كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتدشن القمة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، كمرحلة أولى لإنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع على أساس خطة ترامب.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن الإتفاق يمثل بداية الطريق نحو وقف نزيف الدم واستعادة الحياة الطبيعية وإعادة الاعمار في غزة وفتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد حل الدولتين.

ووجه أبو الغيط الشكر لكل من مصر والولايات المتحدة لدورهما الكبير في وقف حرب الإبادة، كما عبر عن تقديره لما قامت به كل من قطر وتركيا في الوساطة المخلصة من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني.



