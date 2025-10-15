وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر حكومي سوري: الشرع سيطلب من بوتين تسليم بشار الأسد

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي سوري، أن الرئيس السوري أحمد الشرع الذي وصل إلى موسكو اليوم الأربعاء، سيطلب خلال زيارته الأولى إلى روسيا تسليم الرئيس السابق بشار الأسد الذي فرّ إلى هناك في ديسمبر الماضي.

وأضاف المصدر الذي قالت الوكالة إنها فضل عدم الكشف عن هويته: «الرئيس الشرع سوف يطلب من الرئيس الروسي تسليم كل من ارتكب جرائم حرب وموجود في روسيا وعلى رأسهم بشار الأسد».

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية بأن رئيس البلاد أحمد الشرع وصل إلى روسيا في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية، إن الشرع وبوتين سيناقشان المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما يلتقي الرئيس الشرع الجالية السورية في روسيا، وفق الوكالة الرسمية.

يُشار إلى أن الشرع كان قد تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الروسي في فبراير الماضي، حيث أكّد بوتين خلاله دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها.

كما أبدى استعداد روسيا لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام السابق، ووجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.