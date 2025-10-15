الخارجية الأمريكية تنشر صورة لترامب وتصفه برئيس السلام: أنهى 8 حروب في 8 أشهر

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنفوجرافيك حول عدد الحروب التي قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تمكن من إنهائها.

وتحت عنوان: "رئيس السلام"، ذكرت الخارجية الأمريكية في الإنفوجرافيك أن ترامب تمكن من إنهاء 8 حروب خلال 8 أشهر.

وأوضحت الوزارة الأمريكية أن تلك الحروب هي: "كمبوديا وتايلاند، كسوفو وصربيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، باكستان والهند، إسرائيل وإيران، مصر وإثيوبيا، أرمينيا وأذربيجان، إسرائيل وحماس"، بحسب ما ورد في الإنفوجرافيك.

وفي أغسطس، استعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الحروب التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تمكن من إنهائها، مشيرة إلى أن ترامب يصور نفسه على أنه صانع سلام عالمي، وأنه في حين هدأت تدخلاته بعض الصراعات، فإن دوره في أخرى ليس واضحا.

ويقول ترامب في كثير من الأحيان إنه حل عدة حروب منذ توليه المنصب الرئاسي في يناير الماضي، وإنه يستحق جائزة نوبل للسلام.

ويكون أمام كل رئيس أمريكي صراعات عالمية على طاولة مكتبه، وقد استخدم ترامب سلطة منصبه، بما في ذلك التهديد بالعقوبات الاقتصادية، للتدخل في العديد من الصراعات هذا العام، مما أدى إلى إنهاء القتال.

وفي بعض الحالات، نسبت الأطراف المتحاربة إليه الفضل في السلام أو تهدئة الأعمال العدائية. لكن في أخرى، كان هناك نزاع بشأن دوره أو غموض حياله – أو استمرار للقتال.

THE PRESIDENT OF PEACE: 8 wars ended in 8 months. pic.twitter.com/OiAH7YfkVu — Department of State (@StateDept) October 14, 2025