وزير خارجية ألمانيا: الرسوم الجمركية على الصين يجب أن تكون خيارا أخيرا فقط

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عن شكوكه في أن فرض رسوم جمركية على الصين، كما اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هو السبيل المناسب إذا لم تغير بكين سياستها التجارية.

وقال فاديفول خلال زيارة إلى بكين اليوم الاثنين: إن "ألمانيا لا تنتهج سياسة حمائية كقاعدة عامة. لكن على الجانب الصيني أن يدرك أنه بحاجة إلى اتخاذ إجراء في هذا المجال".

وأضاف أن الرسوم الجمركية يجب أن تُعتبر خيارا أخيرا فقط، "لأنه بمجرد الدخول في دورة كهذه، عادة ما يكون هناك تأثير "كرة الطاولة" أو دوامة من ردود الفعل المضادة الإضافية، وهذا لا يضر إلا بالتجارة الحرة".

وبعد زيارة إلى الصين، طرح ماكرون احتمال اتخاذ تدابير مضادة ضد بكين ما لم تعمل على تغيير ميزانها التجاري مع الاتحاد الأوروبي، الذي يميل بشدة لصالح الصين.

وقال ماكرون لصحيفة "ليز يكو" الفرنسية اليومية في تصريحات نُشرت أمس الأحد: "أحاول أن أشرح للصينيين أن فائضهم التجاري غير مستدام لأنهم في طور القضاء على زبائنهم أنفسهم، ولا سيما من خلال التوقف عن استيراد الكثير منا".

وأضاف: "قلت لهم إنه إذا لم يستجيبوا، فإننا نحن الأوروبيين سنُضطر في الأشهر المقبلة إلى اتخاذ إجراءات قوية وتقليص التعاون، على غرار الولايات المتحدة، مثلاً من خلال فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية.