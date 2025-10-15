قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتل فلسطينيين اثنين وتعتقل 25 آخرين في قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، نُقل جثمانيهما إلى مستشفى المعمداني، في وقتٍ تدور فيه أنباء عن وجود عدد آخر من "الشهداء" في المكان ذاته.

وأشارت إلى اعتقال "قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 مواطنين أثناء تفقدهم منازلهم في بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب القطاع، كما اعتقلت 15 آخرين في بلدة النصر شمال شرق رفح".

وجرى يوم الخميس الماضي إعلان التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزّة، ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ ظهر يوم الجمعة الماضي .