أردوغان: مستعدون لدعم قوة العمل المشتركة في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تزال مستعدة لدعم قوة العمل المزمع تشكيلها لغزة "بأي طريقة لازمة".

وقال أردوغان، إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى بذل المزيد من الجهود لدفع إسرائيل إلى التوقف عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك عبر إمكانية استخدام العقوبات أو وقف مبيعات الأسلحة، بحسب وكالة "رويترز".

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن رحلة عودته من سلطنة عُمان، قال أردوغان، "إن حركة حماس تلتزم بالاتفاق".

وأشار الرئيس التركي إلى أن إعادة إعمار غزة ليست بالعمل السهل، وأن تركيا ستتخذ هذه الخطوة بشكل جماعي، ولا سيما مع دول الخليج، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وذكر أن هناك مفاوضات شاملة بشأن قوة المهام بغزة؛ لأنها قضية متعددة الأبعاد.