تكريم نادية الجندي في افتتاح مهرجان وهران للفيلم العربي بالجزائر

أعلنت إدارة مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بالجزائر، تكريم الفنانة المصرية نادية الجندي في حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ13 من المهرجان، والتي ستنطلق يوم 30 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 5 نوفمبر المقبل.

وقالت إدارة المهرجان عن أسباب تكريم نادية الجندي: "أيقونة السينما المصرية ونجمة الجماهير التي قدمت أعمالا خالدة في تاريخ الفن العربي".

ولا تعتبر نادية الجندي الوحيدة التي سيتم تكريمها في افتتاح مهرجان وهران، حيث سيتم تكريم الفنان ياسر جلال تقديرا لمسيرته الفنية الثرية وإسهاماته المميزة في الدراما والسينما العربية.

كما سيتم تكريم الفنانين السوريين غسان مسعود وباسل خياط، وكذلك تكريم كل من الفنان الجزائر سيد أحمد أقومي، والمخرج الجزائري رشيد بوشارب.