دمشق تتوصل إلى اتفاق لوقف القتال مع مقاتلي الغرباء الأجانب بإدلب

توصلت السلطات السورية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع "كتيبة الغرباء" التي تضم مقاتلين أجانب، بينهم فرنسيون، بعد أيام من التوتر والاشتباكات في محيط مخيم الفردان بمنطقة حارم شمالي إدلب.

وجاء الاتفاق بوساطة عدد من المقاتلين الأجانب في المنطقة، ونص على وقف كامل للعمليات القتالية وسحب الأسلحة الثقيلة من المخيم، وعودة الهدوء إلى المنطقة التي تضم عشرات العائلات من النساء والأطفال.

كما تضمن الاتفاق فتح مخيم "الغرباء" أمام قوات وزارة الداخلية السورية لتنظيم الوجود الأمني فيه، وإحالة ملف قائد الفصيل، عمر ديابي المعروف بعمر أومسن، إلى القضاء الشرعي بوزارة العدل، للنظر في التهم الموجهة إليه، بينها قضية خطف فتاة، بحسب موقع الشرق الإخباري.

ويُعد مخيم "الغرباء"، الواقع قرب الحدود التركية في ريف إدلب الشمالي، أحد أبرز معاقل المقاتلين الفرنسيين في سوريا.

وخاضت قوات الأمن السورية، الأربعاء، اشتباكات ضد متطرفين فرنسيين، بعد تطويقها مخيمهم، واتهامها قائدهم برفض تسليم نفسه على خلفية خطف فتاة، في أول مواجهة تعلنها السلطة الانتقالية ضد مقاتلين أجانب منذ وصولها إلى دمشق.