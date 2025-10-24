ميلان يضع عينه على كوفاسيتش لإعادة الجودة إلى خط الوسط

يدرس نادي إيه سي ميلان الإيطالي التقدم بعرض رسمي للتعاقد مع ماتيو كوفاسيتش، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات القادمة، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه بعناصر خبرة قادرة على صناعة الفارق.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن إدارة الروسونيري تضع اللاعب الكرواتي ضمن أولوياتها في الميركاتو المقبل، خاصة بعد أن أبدى كوفاسيتش ترحيبًا بالعودة إلى الدوري الإيطالي، الذي تألق فيه سابقًا بقميص إنتر ميلان.

وأشارت التقارير إلى أن مانشستر سيتي مستعد لبحث عروض بقيمة تقارب 25 مليون يورو لبيع اللاعب، الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى صيف 2027، وسط اهتمام من أندية أستون فيلا ووست هام أيضًا بخدماته.

ويرى مسؤولو ميلان أن ضم كوفاسيتش سيمثل إضافة نوعية لوسط الميدان، خاصة مع اقتراب التعاقد مع لوكا مودريتش، ما قد يمنح الفريق ثنائيًا كرواتيًا بخبرة أوروبية كبيرة يعزز طموح النادي في المنافسة محليًا وقاريًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة ميلان لإعادة بناء فريق قادر على العودة إلى قمة أوروبا، بالاعتماد على مزيج من الخبرة والطموح، في مشروع فني واقتصادي متوازن يهدف لاستعادة أمجاد الماضي العريق.