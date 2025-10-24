حصيلة دخول المساعدات من معبر رفح إلى غزة خلال أسبوع: 1512 شاحنة غذاء ودواء ووقود

عبرت من خلال معبر رفح البري بشمال سيناء إلى معبر كرم أبو سالم 1512 شاحنة مساعدات منذ يوم الجمعة الماضي حتى أمس الخميس، ضمن قوافل إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري بشمال سيناء، أنه تم إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، منها الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودول: قطر، والإمارات، والكويت، والسعودية، وتركيا، إضافة إلى مؤسسات أممية دولية، وحملت أصنافًا متنوعة من المساعدات الغذائية والطبية والخيام والمواد البترولية.

وأشار المصدر إلى إدخال 95 شاحنة مواد بترولية، منها 68 شاحنة سولار، و25 شاحنة غاز، وشاحنتين بنزين.

كما أفاد بأن إجمالي عدد الشاحنات التي تم إدخالها من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى يوم أمس الخميس بلغ 9147 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح أهالي قطاع غزة، بحمولة إجمالية تقدر بنحو 70 ألف طن.

وأوضح المصدر أن الشاحنات التي تحمل الوقود بلغت 134 شاحنة منذ بداية الأزمة، محملة بأكثر من 3000 طن من السولار والغاز والبنزين، الضرورية لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

ويُشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية لصالح أهالي القطاع، إلا أن متوسط دخول الشاحنات اليومي يترواح بين 200 شاحنة، وذلك بسبب المعوقات الإسرائيلية في المعابر.