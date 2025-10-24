 سموحة يرفع حالة الاستعداد قبل مواجهة الجونة في الدوري الممتاز - بوابة الشروق
الجمعة 24 أكتوبر 2025 6:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

سموحة يرفع حالة الاستعداد قبل مواجهة الجونة في الدوري الممتاز

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 6:24 م | آخر تحديث: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 6:24 م

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السكندري تدريباته الفنية والبدنية بقيادة الكابتن أحمد عبد العزيز، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الجونة، المقررة إقامتها يوم 27 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز (دوري نايل)، على استاد الجيش ببرج العرب.

ورفض المدير الفني منح لاعبيه راحة عقب التعادل مع المصري البورسعيدي في الجولة الماضية، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على نسق الأداء والاستعداد الذهني للمباراة المقبلة التي تعدّ هامة في مشوار الفريق نحو المراكز المتقدمة.

ويحتل سموحة المركز الثامن برصيد 15 نقطة، حصدها من 10 مباريات بعد أن فاز في ثلاث، وتعادل في ست، وخسر مباراة واحدة، مسجلًا 8 أهداف ومستقبلًا 5 فقط، في حين يأتي الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة من 10 مواجهات، فاز في اثنتين وتعادل في 6 وخسر مثلهما.

ويسعى سموحة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يعزز موقع الفريق في جدول الترتيب، ويمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل دخول مرحلة أكثر صعوبة في الدور الأول.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك