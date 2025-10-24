 البحرين تدين مصادقة الكنيست على مشروعي قانوني فرض السيادة على الضفة الغربية - بوابة الشروق
الجمعة 24 أكتوبر 2025 6:35 م القاهرة
البحرين تدين مصادقة الكنيست على مشروعي قانوني فرض السيادة على الضفة الغربية

المنامة - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 6:27 م | آخر تحديث: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 6:27 م

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة البلاد مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وعلى المستوطنات غير القانونية، باعتبار ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الجمعة.

وأكدت الوزارة ترحيب المملكة بالموقف المعلن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضامن لعدم المساس بالضفة الغربية المحتلة في إطار جهوده لتعزيز السلام الشامل في المنطقة.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، ودعت إسرائيل إلى وقف التصعيد والإجراءات غير القانونية.

كما أكدت أهمية تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، كون هذا المسار أساسيا لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

 

 

 


