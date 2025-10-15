سوريا تحبط تهريب أكثر من 100 شخص بطريقة غير شرعية

أحبط خفر السواحل السوري عمليتي تهريب لأشخاص بطريقة غير قانونية، وألقى القبض على المهربين.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم الأربعاء، عن مصدر بوزارة الدفاع السورية قوله إن خفر السواحل رصد قارباً يقل 32 شخصاً يحاول العبور نحو السواحل التركية، وحين حاول المهربون الفرار، وقع اشتباك بالرصاص الحي، تعامل معه خفر السواحل بحزم، وتمكن من السيطرة على الموقف.

وأضاف أن العملية أسفرت عن ضبط المهاجرين غير الشرعيين ومصادرة القارب المستخدم في النقل، وإلقاء القبض على المهربين وتحويلهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشار إلى أنه في عملية ثانية، أحبط خفر السواحل محاولة تهريب نحو 70 شخصاً حاولوا مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية، حيث تم توقيفهم وضبط القوارب المستخدمة وإحالة المهربين المتورطين إلى الجهات المختصة.