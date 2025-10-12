ترامب يتوجه إلى الشرق الأوسط للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

يتوجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إلى كل من إسرائيل ومصر للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، وحث حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط على اغتنام الفرصة لبناء سلام دائم في منطقة مضطربة.

ويأتي ذلك في لحظة هشة، إذ لا تزال إسرائيل وحماس في المراحل الأولى من تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق ترامب، الذي يهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويرى ترامب أن هناك "فرصة محدودة " لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وإعادة ضبط العلاقات المتوترة منذ عقود بين إسرائيل وجيرانها العرب.

ويقول الرئيس الجمهوري إن هذه اللحظة تهيأت بفضل دعم إدارته لإسرائيل في القضاء على وكلاء إيران.

ويؤكد البيت الأبيض أن الزخم يتزايد أيضا مع إظهار الدول العربية والإسلامية تركيزا متجددا على حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، وفي بعض الحالات تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب، الجمعة: "أعتقد أنكم ستحققون نجاحا هائلا، وسيُعاد إعمار غزة". وأضاف: "وكما تعلمون، هناك دول ثرية جدا في تلك المنطقة، وسيكفي جزء بسيط من ثرواتها لتحقيق ذلك، وأعتقد أنها ترغب فعلا في القيام به".