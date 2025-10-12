نائب الرئيس الفلسطيني يؤكد لتوني بلير: مستعدون للعمل مع ترامب

أفاد نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ اليوم الأحد بأنه التقي مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لبحث اليوم التالي وسبل انجاح جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف لوقف الحرب واقامة السلام الدائم في المنطقة.

وقال الشيخ في منشور علي حسابه الرسمي بمنصة "إكس": أكدنا استعدادنا للعمل مع الرئيس ترامب ومع بلير والشركاء المعنيين من اجل تثبيت وقف اطلاق النار وادخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والاسرى والذهاب للتعافي واعادة الإعمار.

وتابع أنه أكد على أهمية وقف تقويض السلطة الفلسطينية وبخاصة اعادة الاموال الفلسطينية المحجوزة ومنع تقويض حل الدولتين؛ تمهيدا للسلام الشامل والدائم وفق الشرعية الدولية.