الشرع: سوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، استقرار سوريا مرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي.

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن الشرع قوله، خلال لقائه اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو: "نحن في سوريا الجديدة نعيد ربط العلاقات مع كل الدول الإقليمية والعالمية".

وأضاف، أن "سوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا والأهم هو الاستقرار في البلاد والمنطقة"، معلنا احترام كل الاتفاقيات السابقة بين سوريا وروسيا.

وأفاد الشرع بأن كثيرا من محطات الطاقة السورية تعتمد على روسيا، مشيرا إلى أن جزءا من الغذاء السوري يعتمد على روسيا.

ووصل الشرع في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.