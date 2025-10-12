تقارير: رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين المدفون في سوريا قد يتم تسليمها إلى إسرائيل قريبا

أفادت مصادر صحفية سعودية، اليوم الأحد، بأن رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي تم القبض عليه وأُعدم في سوريا، "قد يتم تسليمها قريباً إلى إسرائيل"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

في شهر مايو الماضي، نشر أن 2,500 وثيقة وصورة وأغراض شخصية للجاسوس الإسرائيلي أُحضرت إلى إسرائيل في عملية سرية قام بها الموساد.



ووفقا للوكالة الفلسطينية فإن الحديث يدور عن الأرشيف السوري الرسمي بشأن كوهين عنصر الموساد الإسرائيلي، ويضم آلاف الأدلة التي احتفظت بها قوات الأمن السورية بشكل سري للغاية على مدى عشرات السنين.

كشف مصدر سوري في حديث مع i24NEWS أنه في الثاني من مايو، هبطت مروحية في السويداء بجنوب سوريا، والتي "جلبت أرشيف إيلي كوهين، كإشارة من الحكومة ولفتة من الرئيس السوري الشرع إلى إسرائيل والولايات المتحدة". وأضاف أن ذلك "منع الحاجة للطيران فوق أراضي الأردن أو لبنان".

كوهين، ابن لعائلة سورية هاجرت إلى أمريكا اللاتينية، جُنّد من قبل الموساد ووصل إلى مهمة في سوريا كرجل أعمال باسم كمال أمين ثابت.

ونجح في إقامة علاقات وثيقة مع شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى في البلاد – قبل أن يُكشَف أمره.

وبعد ذلك، أُعدِم في ساحة المرجة في وسط دمشق في 18 أيار 1965.

بعد إعدامه، أخفت السلطات في سوريا مكان دفنه، ودمشق رفضت جميع الوساطات لمبادلته بأسرى عرب.