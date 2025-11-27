حماس تطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف قتل المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• تعليقا على تأكيد تقارير حقوقية مقتل 94 معتقلا منذ أكتوبر 2023، أدانت الحركة "استمرار الصمت الدولي على هذا المستوى من التعذيب الوحشي"

طالبت حركة "حماس"، الخميس، المجتمع الدولي بالضغط لوقف قتل إسرائيل المعتقلين الفلسطينيين في سجونها ومحاسبة مرتكبي "التعذيب الوحشي" بحقهم.

الحركة لفتت في بيان إلى "الإحصائيات الحقوقية التي تؤكد استشهاد أكثر من 94 معتقلا فلسطينيا داخل سجون الاحتلال، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة" في 8 أكتوبر 2023.

وأضافت أن تصفية المعتقلين "تعبر عن نهج إجرامي منظم حوّل السجون إلى ساحات قتل مباشر لتصفية أبناء شعبنا".

وحذرت من "خطورة ما يتعرّض له أسرانا البواسل من انتهاكات لاإنسانية، أثبتتها شهادات حيّة وتقارير حقوقية موثوقة".

وشملت الانتهاكات "الضرب المبرّح، والحرق بالماء المغلي، والهجمات بواسطة الكلاب، والاعتداءات الجنسية"، بحسب البيان.

وأدانت "استمرار الصمت الدولي على هذا المستوى من التعذيب الوحشي، وعدم محاسبة قادة الاحتلال الذين يشرفون بشكل مباشر على هذه الجرائم".

واعتبرت أنهما "يمثّلان تفويضا مفتوحا للاحتلال لمواصلة القتل داخل الزنازين".

وطالبت دول العالم والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الحقوقية والقانونية إلى "التحرّك العاجل وممارسة كل وسائل الضغط لوقف جرائم الاحتلال بحقّ الأسرى".

كما شددت "حماس" على ضرورة "ضمان حقوق المعتقلين التي كفلتها جميع المواثيق والأعراف الدولية".