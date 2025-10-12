القاهرة الإخبارية: وصول شاحنات المساعدات إلى خان يونس بقطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، بوصول شاحنات المساعدات إلى خان يونس بقطاع غزة.

وأشارت إلى أن سكان خان يونس يستقبلون شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية، وذلك في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن هناك أكثر من 400 شاحنة مساعدات ستعبر الطريق نحو العوجة وكرم أبو سالم؛ تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال تغطية حية من أمام معبر رفح، اليوم الأحد، أن عشرات الشاحنات عبرت بالفعل منذ الصباح، قائلًا إن هناك تغييرًا كبيرًا في مشهد دخول المساعدات.

وأكمل: «هناك حرية نسبية في حركة دخول المساعدات إلى المعابر الإسرائيلية، مقارنة بحالة التعسف الإسرائيلي التي كانت تمارس وتمنع وتعيد العديد من الشاحنات».

وأشار إلى أن تلك الشاحنات محملة بما يزيد عن 9 آلاف طن من المساعدات الغذائية والطبية والدوائية، إضافة إلى المستلزمات الضرورية والمهمة في عملية التخييم.

وأوضح أن «مصر لديها 9 مخيمات عظمى تضم عشرات الآلاف من أهالي غزة»، لافتًا إلى تداول بعض الأخبار عن إنشاء مخيمات جديدة.

وشدد على أهمية تلك المخيمات، خاصة مع عودة عشرات الآلاف من الجنوب إلى الشمال، والتدمير شبه الكامل لعدد كبير من المباني داخل القطاع.

وقال الهلال الأحمر المصري، اليوم الأحد، إنه مع الدقيقة الأولى من صباح تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مراكزه اللوجستية في العريش، لتفويج أكبر عدد من الشاحنات، اليوم، والتي بلغ عددها 400 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.

وأضاف، في بيان له اليوم، أن قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 49، حملت أكثر من 9 آلاف طن من المساعدات العاجلة، والتي تضمنت أكثر من 6 آلاف طن سلال غذائية ودقيق، ونحو ألف طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع شملت: حمامات متنقلة، خيام، بطاطين وحصر، إضافة إلى أكثر من 2000 طن محروقات، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي إلى أهالي القطاع.