ميلان يهزم نابولي ويجرده من صدارة الدوري الإيطالي

حسم ميلان قمة الدوري الإيطالي بالفوز على نابولي 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي الممتاز.

تقدم ميلان مبكرًا عن طريق أليكسيس ساليمايكيرس في الدقيقة 3 من عمر المباراة، بعد تمريرة عرضية من كريستيان بوليسيتش، ثم جاء الدور على النجم الأمريكي بوليسيتش والذي أضاف الهدف الثاني للميلان في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، ولأن المصائب لا تأتي فرادى، ارتكب بيرفس إستوبينان لاعب ميلان خطأً داخل منطقة الجزاء حصل بطاقة حمراء وحصل نابولي على ركلة جزاء ترجمها كيفين دي بروين بنجاح في الدقيقة 60.

وأكمل ميلان المباراة بعشرة لاعبين بعد الطرد، ولكنه صمد دفاعيًا أمام هجوم نابولي، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة والتي خلقت العديد من الفرص الخطيرة على المرمى.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع كاد نابولي أن يسجل هدف التعادل في أكتر من فرصة لولا براعة أدريان رابيو في الأدوار الدفاعية وتألق حارس مرمى ميلان مايك ماينان.

بهذا الفوز رفع ميلان رصيده للنقطة 12، ليخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفضل المواجهات المباشرة وفارق الأهداف أمام نابولي، الذي تجمد رصيده عند 12 نقطة، وخلفهم روما بنفس الرصيد من النقاط.