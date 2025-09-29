نتنياهو: إسرائيل تعمل على خطة جديدة لوقف إطلاق النار في غزة بالتنسيق مع البيت الأبيض

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل تعمل على خطة جديدة لوقف إطلاق النار بالتعاون مع البيت الأبيض، بيد أن التفاصيل لا تزال قيد الترتيب.

يأتي ذلك قبيل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن غدا الاثنين.

وواجه نتنياهو ضغوطا دولية مكثفة لإنهاء الحرب، لا سيما خلال الهجوم المستمر على مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد ، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 66 ألفا و خمسة قتلى و168 ألفا و162 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، وفق بيان صحفي.

ومن المتوقع أن يعرض ترامب، خلال اجتماع البيت الأبيض غدا الاثنين، مقترحا جديدا لإنهاء الحرب.

وقال نتنياهو لبرنامج "ذا سانداي بريفينج" الذي تبثه شبكة فوكس نيوز الأمريكية: "نحن نعمل على ذلك. لم يتم الانتهاء منه بعد، لكننا نعمل مع فريق الرئيس ترامب، في الواقع ونحن نتحدث الآن، وآمل أن نتمكن من إنجاحه".

وقال مسئولون عرب مطلعون على الخطة، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن المقترح لم يعلن رسميا بعد، إن المقترح المكون من 21 بندا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس خلال 48 ساعة، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة.