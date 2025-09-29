عباس شراقي يكشف أسباب فيضانات السودان: توربينات سد النهضة لم تعمل وإثيوبيا اضطرت لفتح 4 بوابات

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا، أن الفيضانات التي تضرب السودان حاليًا؛ نتيجة لإجبار إثيوبيا على تصريف كميات المياه من بحيرة سد النهضة الممتلئة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «MBC مصر» إن العام الماضي الذي شهد اكتمال سد النهضة والملء في 5 سبتمبر 2024؛ كان من المفترض تركيب 13 توربينا؛ لكن إجمالي التوربينات بلغ 4 فقط.

ولفت إلى تأجيل إثيوبيا الافتتاح حتى تركيب باقي التوربينات، مضيفا: «كان المفترض تشغيل التوربينات الأربعة المركبة على مدار العام لاستهلاك جزء من مياه البحيرة المخزنة وتخفيض منسوبها إلى 50% على الأقل، حتى يُعاد الملء مرة أخرى مع موسم الأمطار الحالي».

وأوضح أن ما حدث «التوربينات تقريبًا لم تعمل»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن «إثيوبيا لم تفرغ الكميات الموجودة في البحيرة».

ونوه أن إثيوبيا «تكبرت» وتجاهلت تفريغ المياه بشكل تدريجي خلال الشهور الماضية، «حتى لا ينكشف أن التوربينات لا تعمل»، بعد أن أوهمت شعبها بأن التوربينات تعمل بكفاءة.

وأضاف أن بحيرة السد ظلت ممتلئة بالكامل مع بدء موسم الأمطار في يوليو الماضي، مشيرا إلى تسبب ذلك في حدوث «فيضان المياه من أعلى السد ما اضطرهم لفتح أربع بوابات أخرى ليحدث الفيضان الحالي».

وأكد أن التصريف الإثيوبي أدى إلى تدفق «750 مليون متر مكعب في اليوم» في حين المعدل الطبيعي مع نهاية سبتمبر من كل عام حوالي 300 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن «هناك 450 مليون متر مكعب يتم تفريغهم اليوم من التفريغ السابق».