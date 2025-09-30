مقتل طالب على الأقل وإصابة العشرات في انهيار مدرسة إسلامية في إندونيسيا

قال مسؤولون اليوم الاثنين، إن مبنى تحت الإنشاء في مدرسة داخلية إسلامية في إندونيسيا انهار فوق رؤوس عشرات الطلاب الذين كانوا يؤدون الصلاة ، ما أدى إلى مقتل طالب واحد على الأقل، وإصابة العشرات ودفن آخرين تحت الركام.

وقام رجال الشرطة والجنود وعمال الإنقاذ بالحفر وسط الركام طوال الليل في محاولات لتحديد موقع ثلاثة طلاب آخرين على الأقل يعتقد أنهم محاصرين أحياء في مدرسة الخوزيني الداخلية الإسلامية في بلدة سيدوارجو بجاوة الشرقية.

وقال رجال الإنقاذ أيضا إنهم شاهدوا جثثا أخرى، ما يشير إلى أن عدد القتلى قابل للارتفاع.

وقال جوليس إبراهام أباست ، المتحدث باسم شرطة الولاية إن الطلاب كانوا يؤدون صلاة العصر في مبنى تحت التوسعة بشكل غير مصرح به عندما انهار بصورة مفاجئة فوق رؤوسهم.

وقال المسؤولون إن طالبا واحدا لقي حتفه وأصيب ما مجموعه 83 طالبًا آخرين وتم نقلهم إلى مستشفيين قريبين، وإن بعضهم في حالة حرجة .