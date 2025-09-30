 الجهاد الإسلامي: خطة ترامب هي اتفاق أمريكي-إسرائيلي يعكس بالكامل الموقف الإسرائيلي - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 2:33 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

الجهاد الإسلامي: خطة ترامب هي اتفاق أمريكي-إسرائيلي يعكس بالكامل الموقف الإسرائيلي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 1:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 1:54 ص

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة يوم الاثنين إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة والتي وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمثل "اتفاقا أمريكيا إسرائيليا يعكس بالكامل الموقف الإسرائيلي".

وأوضح النخالة في تصريح صحفي أن ما صدر في المؤتمر الصحفي "يشكل وصفة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني"، وقال: "ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي بين ترامب ونتنياهو هو اتفاق أمريكي إسرائيلي، وهو تعبير عن موقف إسرائيل بالكامل، وهو وصفة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني".

وتابع أنه "بهذا فإن إسرائيل تحاول أن تفرض عبر الولايات المتحدة ما لم تستطع تحقيقه بالحرب، لذلك، نحن نعتبر الإعلان الأمريكي الإسرائيلي وصفة لتفجير المنطقة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك