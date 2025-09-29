وزير الري: تحلية المياه تأتي بتكلفة عالية على ميزانية الدولة لكنها شيء لابد منه

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن تحلية مياه البحر تعد خيارا «مكلفًا جدًا»، بل هي «أكثر أنواع المياه تكلفة»؛ لكن في ملف مياه الشرب «لا تتوفر بدائل كثيرة»، متسائلا: «كيف يمكن توفير المياه للساحل الشمالي وسيناء ومطروح غير التحلية؟ في ظل معاناة مصر منذ 30 إلى 40 عامًا من نقص المياه».

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على فضائية «النهار» أن تحلية المياه تأتي بتكلفة عالية على ميزانية الدولة؛ «لكنها شيء لابد منه»، معربا عن أمله في انخفاض تكلفة التحلية مستقبلا كما انخفضت أسعار الطاقة المتجددة.

ووجه الشكر لكل العاملين في الوزارة على مجهود الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى انتهاء الموسم الزراعي هذا العام بتوفير احتياجات المزارعين من المياه.

وأوضح أن: «أول شيء فعلناه واجهنا معاناة الفلاحين من نقص المياه»، مضيفا أن أكثر منطقة كانت تعاني من عجز المياه النقرة بأسوان؛ «نحتفل الآن معهم بأفضل مواسم الإنتاج على مدار عشرات السنوات».

وأشار إلى أن المواطن الذي كان يعاني من عجز أو فقر مائي في السنوات الماضية «في النقرة والسويس والإسماعيلية وأماكن كثيرة»؛ يمكن أن يلمس الفارق اليوم، داعيا إلى سؤال الأهالي عن أحوالهم الآن.