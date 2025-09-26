 الجيش السوري يحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات على الحدود مع لبنان - بوابة الشروق
الجمعة 26 سبتمبر 2025 11:17 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

الجيش السوري يحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات على الحدود مع لبنان

قوات الجيش السوري
قوات الجيش السوري
د ب أ
نشر في: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 11:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 11:08 ص

أعلنت وزارة الدفاع السورية أنّ قوات الجيش أحبطت محاولة تهريب شحنة مخدرات قرب بلدة الدبوسية بريف حمص الغربي، على الحدود مع لبنان، بعد اشتباك مع مجموعة من المهربين.

وذكرت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، أنّ وحدات الجيش رصدت مجموعة مهربين في محيط الدبوسية وأحبطت عملية التهريب، مؤكدة أنّه لم تسجل أي إصابات في صفوف القوات خلال الاشتباك، بحسب ما ذكرته منصة "تليفزيون سوريا" .

وأكدت وزارة الدفاع أنّ الجيش يواصل ملاحقة المهربين في المنطقة الحدودية، مشددة على استمرار العمليات الأمنية لضبط محاولات التهريب ومنع تسلل العصابات عبر الحدود اللبنانية.

كان الأمن السوري قد ضبط 752 قطعة من الحشيش المخدر و 126 كيلوجراما من المادة نفسها مخبأة داخل مغارة على الحدود اللبنانية بعد تهريبها من لبنان في شهر يوليو الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك