أسامة نبيه: خرجنا بمكاسب عديدة من الخسارة أمام اليابان

بدا أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما راضيا رغم الخسارة أمام اليابان بهدفين دون رد، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم المقامة في تشيلي.

صرح نبيه عبر قناة (بي إن سبورتس) عقب اللقاء "حظ أوفر للفريق، لقد حاول اللاعبون بأقصى جهد ممكن، ولكن ركلة الجزاء أفقدتهم تركيزهم لخمس دقائق، وعادوا مجددا للاستحواذ، ولعبوا بنظام والتزام حتى آخر دقيقة".

أضاف "بغض النظرعن النتيجة، أرى أن الفريق أدى في حدود المهام المطلوبة، وسنكون أفضل في المباراتين القادمتين، إذا تابعنا إعادة المباراة بهدوء وبغض النظر عن النتيجة، سنرى أننا خرجنا بمكاسب عديدة، ولمست حالة من التركيز والالتزام لدى اللاعبين".

وأتم أسامة نبيه "رسالتي للجماهير أن البطولة في بدايتها، والبداية ليست كل شيء، سنحسم بطاقة التأهل في المباراتين".

وسيلعب منتخب مصر أمام نيوزلندا يوم الثلاثاء المقبل قبل أن يختتم مشواره مساء السبت المقبل بمواجهة تشيلي منظم البطولة.