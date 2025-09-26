واللا العبري: بعثة فلسطين بالأمم المتحدة عممت رسالة للانسحاب خلال خطاب نتنياهو

ذكر موقع «واللا» العبري، اليوم الجمعة، أن البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة عمّمت رسالة رسمية على الوفود في نيويورك، تحث فيها على الانسحاب المنسق من قاعة الجمعية العامة أثناء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقرر إلقاؤه عصر الجمعة.

وبحسب ما أورده الموقع، طلبت الرسالة من الوفود إحضار أكبر عدد ممكن من الموظفين إلى القاعة ومعرض الزوار منذ ساعات الصباح، ثم الانسحاب الجماعي فور إعلان رئيس الجمعية العامة صعود نتنياهو إلى المنصة.

وأوضحت الرسالة أن الهدف من هذه الخطوة هو “إرسال رسالة واضحة إلى نتنياهو وحكومته بأن لا أحد مستعد للتواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والاحتلال غير القانوني”، مع ضمان توثيق المشهد أمام الجمهور العالمي.

من جانبه، أدان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، الخطوة الفلسطينية، واصفًا إياها بأنها “عرض رخيص ومثير للشفقة”، مؤكداً: “سيُسمع صوت إسرائيل بوضوح وعالياً في الأمم المتحدة. لن نصمت ولن نسمح لداعمي الإرهاب بإخفاء الحقيقة”.

وأشار دانون إلى أن المنظّمين طلبوا من بعض الدول ملء مقاعدها بممثلين صغار، لإظهار مشهد خروج جماعي أمام عدسات الكاميرات.