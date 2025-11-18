سول: إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ضرورة حتمية

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، اليوم الثلاثاء، إن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية "ضرورة حتمية"، لا ينبغي التخلي عنها أبدا، وأكد التزام بلاده بضمان ألا تصبح شبه الجزيرة نقطة الاشتعال لصراع مسلح، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاء ذلك في خطاب الوزيرالرئيسي أمام منتدى سول للدبلوماسية 2025، الذي استضافته الأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية.

وقرأ خطاب الوزير نيابة عنه، يون جونج كوان، سفير الشئون السيبرانية الدولية، نظرا لأن الوزير حاليا في رحلة خارج البلاد.

وأشار الخطاب إلى هدف الحكومة المتمثل في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة بشكل تدريجي، بحيث يتم أولا إيقاف ترسانة كوريا الشمالية النووية، ثم تخفيضها، وتفكيكها في نهاية المطاف.

وأضاف المسئول الكوري أن سول ستدعم قدراتها الدفاعية ضد تهديدات كوريا الشمالية، لكن ينبغي أن تكون مثل هذه الاجراءات "مصحوبة بجهود لمنع صراعات غير مقصودة وتخفيف التصعيد واستعادة الحوار مع بيونج يانج".