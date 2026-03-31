البرلمان العربي يدين المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف البحرين

أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للمخطط الإرهابي الآثم الذي كان يستهدف تنفيذ أعمال تخريبية داخل مملكة البحرين، مؤكدا على دعمه الكامل وتضامنه التام مع البحرين، ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية سيادتها، والحفاظ على أمنها الداخلي وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أكد البرلمان العربي رفضه القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، أيا كانت دوافعه أو مصادره، وخاصة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية، مشددا على أهمية تعزيز الجهود العربية المشتركة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، يوم الاثنين، أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين، تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص، إثر قيامهم بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لحزب الله اللبناني.

وأكدت الداخلية البحرينية في بيان رسمي أن المتهمين قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، وقاموا بالسعي للتخابر معها بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.



