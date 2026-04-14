رئيس الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية

أكد رئيس الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمية الالتزام بالحصول على تصريح الحج والتقيد بالأنظمة والتعليمات المنظمة لأداء الشعيرة، مشددًا على أن مبدأ «لا حج إلا بتصريح» ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ويحقق مصالح العباد في حفظ النفس ومنع الضرر والفوضى.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح السديس، أن الشريعة الإسلامية قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد، وأن تنظيم أداء الشعائر، ومن ذلك اشتراط الحصول على تصريح الحج، يأتي تحقيقًا لهذه المقاصد، وحفظًا لسلامة ضيوف الرحمن، وتمكينًا لهم من أداء مناسكهم في أجواء إيمانية يسودها الأمن والطمأنينة.

وأشار إلى أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات يعكس وعي الحاج وتعظيمه لشعائر الله، ويجسد روح الانضباط الشرعي، مؤكدًا أن مخالفة هذه الأنظمة قد تُفضي إلى الإضرار بالنفس والغير، وهو ما نهت عنه الشريعة الإسلامية.

ودعا رئيس الشئون الدينية عموم الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، والتعاون مع الجهود التي تبذلها القيادة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وتيسير أدائهم للنسك، وفق أعلى معايير التنظيم والرعاية.

واختتم بالتأكيد على أن الالتزام بتصريح الحج ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو التزام شرعي ومسئولية دينية تعكس فقه المقاصد، وتعزز قيم الطاعة والانضباط، بما يحقق مقاصد الحج السامية ويسهم في إنجاح الموسم.

واستعدادًا لموسم حج هذا العام، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء فريضة الحج، إذ اشترطت على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة الحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة.

ومنعت دخول غير الحاصلين على هذه التصاريح، ويُستثنى من ذلك من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو من لديه تصريح حج، أو تصريح عمل في المشاعر المقدسة صادر إلكترونيًا من خلال أبشر أفراد وبوابة مقيم بالتكامل التقني مع منصة تصريح.

في سياق متصل، أشارت إلى أن آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة من المملكة السبت (1 من ذي القعدة 1447 هـ الموافق 18 أبريل 2026 م)، كما أوقفت إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى من (السبت 1 ذي القعدة 1447 هـ الموافق 18 أبريل 2026 م) حتى (الأحد 14 ذي الحجة 1447 هـ الموافق 31 مايو 2026 م).

كما منعت السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتبارًا من (السبت 1 ذي القعدة 1447 هـ الموافق 18 أبريل 2026 م).

ودعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.