حزب الله يستهدف ثكنات ومستوطنات إسرائيلية وتجمعات للجنود بجنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني في أربعة بيانات اليوم الثلاثاء، أن عناصره استهدفوا ثكنة ليمان، وغرفة إدارة نار قرب مربض كفرجلعادي في إسرائيل، وتجمّعًا لجنود إسرائيليينّ جنوب مدينة الخيام في جنوب لبنان، بصليات صاروخية ومسيرات انقضاضية، وردًّا على خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد حزب الله في بياناته: " إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا".

يشار إلى أن إسرائيل تشن غارات جوية تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب شرق وشمال لبنان، تخللها توغل بري، وذلك ردا على قيام حزب الله منذ الثاني من مارس الماضي بهجمات على إسرائيل بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي. ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف مارس الماضي تحركاً داخل الأراضي اللبنانية جنوب لبنان.