 وزير الخارجية الباكستاني يطلع الاتحاد الأوروبي على تطورات المحادثات بين أمريكا و إيران
الثلاثاء 14 أبريل 2026 10:26 ص القاهرة
وزير الخارجية الباكستاني يطلع الاتحاد الأوروبي على تطورات المحادثات بين أمريكا و إيران

وكالات
نشر في: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 10:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 10:19 ص

تلقى وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار اتصالاً هاتفياً من مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بحثا فيه التطورات المتعلقة بالمحادثات التي عُقدت مؤخراً في إسلام آباد، بين واشنطن وطهران.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن دار أعرب عن "تقديره للتواصل المنتظم والوثيق بين باكستان والاتحاد الأوروبي في ظل الوضع الإقليمي الجاري"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وذكر بيان الخارجية الباكستانية أن كالاس "أشادت بالدور البناء الذي تضطلع به باكستان في تسهيل المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران على أراضيها.

وأضافت أن "الجانبين شددا على ضرورة مواصلة الحوار والدبلوماسية من أجل حل النزاع".

وفي وقت سابق،قال مسؤولان باكستانيان لوكالة "أسوشيتد برس"، إن إسلام آباد اقترحت استضافة جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل انتهاء الهدنة في 21 أبريل.

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن المقترح سيعتمد على ما إذا كانت الأطراف ستطلب موقعاً مختلفاً.

