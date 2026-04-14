مفاوضات إيران تمنع ترامب من المشاركة في حفل «جائزة إسرائيل»

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يشارك في حفل «جائزة إسرائيل» عبر الفيديو، كما لن يلقي كلمة خلاله.

وأوضحت عبر موقعها الرسمي، صباح الثلاثاء، أنه تقرر في إسرائيل منح الجائزة للرئيس ترامب في وقت لاحق، عند وصوله إلى البلاد.

وأشارت إلى أن فرص زيارة ترامب لإسرائيل «تكاد تكون معدومة»، في ظل وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران والذي ينتهي في 21 أبريل الجاري.

وفي فبراير الماضي، أعلنت إسرائيل إرسال دعوة رسمية إلى الرئيس الأمريكي، لتسلم أرفع جائزة رسمية بالبلاد، حيث تُمنح لمن يدعم الدولة العبرية، وتسمى «جائزة إسرائيل».

وقال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، في تدوينة أرفقها بصورة من الدعوة: «وجهت هذا المساء دعوة رسمية إلى الرئيس ترامب للمشاركة في حفل جائزة إسرائيل، الذي سيقام في يوم الاستقلال الثامن والسبعين في مدينة القدس»، وهو ما يطلق عليه الفلسطينيون «يوم النكبة»، ويوافق 15 مايو من كل عام.

وفي 30 ديسمبر الماضي، قررت لجنة جائزة إسرائيل منح ترامب الجائزة الرسمية الأرفع في فئة «الإسهام الفريد للشعب اليهودي».

ووقتها أشارت لجنة الجائزة في بيان إلى جهود ترامب في: «مكافحة معاداة السامية، ومساهمته في تعزيز عودة الأسرى من قطاع غزة إلى إسرائيل، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، ودعمه المستمر لإسرائيل ضد إيران».