حملة في غزة لإزالة خطر المباني المتضررة وسط نقص حاد في المعدات

تواصل طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة جهودها الميدانية لإزالة الأخطار الناجمة عن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية، في ظل غياب المعدات الثقيلة اللازمة للعمل.

وقال مدير الطواقم الميدانية في المحافظة، إبراهيم أبو الريش، في تصريحات لوكالة صفا، إن طواقم الدفاع المدني بدأت بتنفيذ حملة شمال غربي غزة، وتعمل حاليًا على تكسير الباطون وإزالة الأجزاء الخطيرة من المباني المرتفعة، وذلك لمنع انهيارها وتهديد حياة السكان والمارة.

وأضاف أن الحملة تشمل عددًا كبيرًا من المنازل التي تضررت أعمدتها وجدرانها، مشيرًا إلى أن ضرورة إزالة هذه الأجزاء المهددة بالسقوط نظرًا لما تشكله من خطر متزايد خلال المنخفضات الجوية.

وأشار إلى أن الطواقم تعمل بمعدات بسيطة للغاية مثل "المهدّة والقدّوم وديسك صغير"، في ظل عدم توفر الآليات الثقيلة التي يحتاجها الدفاع المدني، متابعًا: "نحاول إزالة كل هذه المخاطر عن حياة المواطنين حتى يستطيعوا العيش بكرامة وفي ظروف أفضل من الوضع القائم".

وجدّد أبو الريش مطالبة الدفاع المدني بضرورة إدخال معدات إلى قطاع غزة، مثل: الجرافات والرافعات والآليات الكبيرة، مؤكدًا أن الدفاع المدني لم يتلقَ أي معدات جديدة منذ بداية الحرب رغم الحاجة الماسة لها لإنقاذ الأرواح وإزالة الخطر.