زيلينسكي: أوكرانيا تسعى لعقد صفقات أسلحة بعيدة المدى مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لإبرام صفقات إضافية مع الولايات المتحدة لتوريد الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة بعيدة المدى، إلى جانب الاتفاق الحالي البالغة قيمته 90 مليار دولار.

وأضاف زيلينسكي، خلال حديثه مع الصحفيين في كييف اليوم السبت، أنه لا يمكنه الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي. وتعتمد أوكرانيا حاليا على قدراتها الجوية بعيدة المدى، وخاصة الطائرات المسيرة، للوصول إلى أهداف عسكرية وأخرى خاصة بالطاقة غالبا داخل الأراضي الروسية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار زيلينسكي إلى أن وفدا أوكرانيا سيعقد اجتماعات فنية في الولايات المتحدة في نهاية هذا الشهر أو أوائل أكتوبر/تشرين الأول من أجل التنفيذ العملي لاتفاق شراء الأسلحة. وتم الاتفاق على الخطوط العريضة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، بحسب قوله.

وأضاف أن الفرق الفنية من كييف وواشنطن ستبدأ أيضا العمل على تفاصيل شراء الولايات المتحدة للطائرات الأوكرانية المسيرة.

وبشكل منفصل، ستجتمع رئيسة وزراء أوكرانيا يوليا سفيريدينكو مع مسؤولين أمريكيين في أكتوبر/تشرين الأول لبحث مشاريع محتملة في أوكرانيا كجزء من صندوق الاستثمار المشترك المتفق عليه في الربيع.

قال زيلينسكي أيضا إن أوكرانيا تتباحث مع الدول الشريكة حول مشاركة الطرق التي طورتها لمواجهة أسراب الطائرات المسيرة، والتي كانت سمة بارزة في الغزو الروسي منذ عام 2022.