الأربعاء 1 أكتوبر 2025 12:09 ص القاهرة
زيلينسكي: الوضع حرج في المحطة النووية التي تحتلها روسيا

كييف (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 11:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 11:52 م

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، من مخاطر كارثة نووية في محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا، مشيرا إلى أن المنشأة انقطعت عنها شبكة الكهرباء منذ أسبوع.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور المسائي إنه يتم الحفاظ على إمدادات الطاقة عن طريق مولدات الديزل، واصفا الوضع "بالحرج".

وذكر أن "المولدات والمحطة ليسوا مصممين من أجل هذا ولم تعمل من قبل على هذا الوضع لفترة طويلة".

وأضاف زيلينسكي أنه تلقى معلومة عن تعطل أحد المولدات.

وألقى زيلينسكي باللائمة على القوات الروسية في قصف أدى إلى تعطيّل أعمال إصلاح خطوط الطاقة التي تزود المنشأة.


