وصفت الإعلامية لميس الحديدي، اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإعادته إلى مجلس النواب بـ «الفرصة الذهبية».

وقالت خلال برنامج «الصورة» المذاع عبر فضائية «النهار» :«الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطانا فرصة ذهبية، لإنقاذ هذا القانون، وبصراحة لإنقاذ سمعة مصر، ولإنقاذ حقوق الإنسان المصري»، على حد قولها.

ووجهت نداء إلى مجلس النواب، قائلة: «أتمنى أن يتلقف مجلس النواب هذه الفرصة الذهبية ولا يفرغها من مضمونها، وأكون واضحة لا يفرغها من مضمونها».

وشددت أن المرحلة الحالية تتطلب، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي «مزيدا من الضمانات للحبس الاحتياطي، ومزيدا من الحريات، ولا حبس على حبس».

وطالبت بضرورة مراجعة الإجراءات المصاحبة للحبس الاحتياطي كـ «المنع من السفر والحجز على الأموال»، قائلة: « ممكن يخلص القضية، لكن يعيش بقى ممنوع من السفر ومحجوز على أمواله بالعشر سنين وهو لا يزال محبوسا احتياطيا أيضا».

واختتمت «الحديدي» مناشدتها، قائلة: «الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطانا فرصة ذهبية لنتلقفها، لا نفرغها من مضمونها، أرجوكم أعطوا الناس مزيدا من الضمانات، مزيدا من العدل، ومزيدا من الحريات».

