افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب في أجواء احتفالية بمارينا اليخوت

محمد ممدوح يهدي تكريم لأهل غزة.. وغادة عادل تتسلم التكريم وتبكي على المسرح.. ونيكول سابا تنتظر دور يعيدها لشاشة السينما

افتتحت مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشاب، وذلك من خلال حفل الافتتاح الذي أقيم على مارينا اليخوت بفندق صن رايز جاردن بيتش، بحضور مساعد وزير الثقافة لشئون الرقابة على المصنفات، الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، نائبا عن وزير الثقافة، أحمد فؤاد هنو، والدكتور خالد مسعود نائبا، عن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وماجدة حنا، نائبة عن محافظ البحر الاحمر، اللواء عمرو حنفي، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، حسام الشاعر، رئيس شرف المهرجان، والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان.

انطلق حفل الافتتاح الذي قدمته الإعلامية إنجي علي، والفنانة جيسيكا حسام الدين، وسط حضور نجوم وصناع السينما، ومنهم الفنانين غادة عادل، ونيكول سابا، ومحمد ممدوح، والذين يكرمهم المهرجان هذا العام، كذلك الفنانين نرمين الفقي، ورانيا فريد شوقي، وعبر صبري، وأحمد وفيق، وأحمد فتحي، ميدو عادل، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمنتج محمد العدل، والإعلامية بوسي شلبي، وغيرهم.

وقدمت الفرقة الاستعراضية أوبريت بعنوان "مصر الحضارة والتاريخ" كلمات عمرو هشام، وألحان صبري جلال، وتوزيع موسيقي لعمرو العزبي، وغناء الفنان جلال غالي، واستعراضات هشام فتحي.

وفي كلمته أشار حسام الشاعر إلى أهمية دور الفن في الترويج المقاصد السياحية، مؤكدا على الدور الذي يلعبه مهرجان سينما الشباب في رين صورة حضارية الغردقة.

بينما تحدث السيناريست محمد الباسوسي عن الجهود المبذولة للخروج بالمهرجان في أفضل صورة، والتي حولت أحلام فريق العمل إلى حقيقة تتجسد في دورته الثالثة .

وأكد الباسوسي، أهمية الفنانين المكرمين، وتأثيرها في ساحة الفن العربي، مشيرا إلى سعي المهرجان لتكريم أسماء لا تتواجد بكثرة في المحافل السينمائية والمهرجانات.

ومن جهته وجه الكاتب الصحفي قدري الحجار، الشكر كل الجهات الداعمة للمهرجان، مشددا على دور الغردقة السينمائي في فتح آفاق واسعة لاحلام شباب السينمائين من مختلف دول العالم، ومشيرا لتقديم 58 فيلما لمخرجين شباب من مختلف دول العالم.

ونقلت ماجدة حنا نائبة تحية لنجوم وضيوف المهرجان من محافظ البحر الاحمر الهواء عمرو حنفي، وقالت إن المهرجان لم يعد مجرد حدث فني يقام كل عام بل أصبح منصة للإبداع تزين واجهة الغردقة كمركز ثقافي وحضاري إلى جانب كونها مقصد سياحي عالمي.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، قال الدكتور خالد مسعود إن الغردقة السينمائي يعكس دور السينما كأداة للتعبير عن احلام وطموحات الشباب، ويعزز قيم المواطنة والانتماء، موجها الشكر للقائمين على المهرجان، لدورهم في إتاحة مساحات الشباب للتعبير عن الأفكار الجديدة .

ونيابة عن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، أعلن الكاتب عبد الرحيم كمال افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان.

واختتم الحفل بفقرة التكريم، حيث قام الباسوسي والحجار بتسليم قناع الفرعون الذهبي توت عنخ آمون الفني المكرمين.

وعلقت الفنانة نيكول سابا على التكريم قائلة: الكلام خلص هنا، شرف كبير إني أكون على منصة التكريم في مهرجان سينمائي للشباب، مؤكدة أن التكريم هو الحلم الأسمى لأي فنان.

وقالت إنها تهدي تكريمها لصناع الأفلام الذين عملت معهم وتعلمت منهم، وذكرت منهم الزعيم عادل إمام.

واختتمت بقولها أنها في انتظار دور على شاشة السينما يضيف لها.

وحرصت الفنانة مي سليم على الحضور إلى الغردقة لتسليم التكريم للفنان محمد ممدوح، والذي أهدى تكريمه لوالديه وابنته كاملياو زوجته ميرفت، كذلك أهدى ممدوح التكريم لروح زميله مدير التصوير تيمور تيمور، والذي رحلة قبل اسابيع قليلة، وأهل غزة، متمنيا أن يرفع الله الغمة عن فلسطين.

وبكت الفنانة غادة عادل على المسرح وهي تستلم تكريمها إلى جوار ابنها عبد الله الهواري، والذي أشار في كلمة قصير إلى معاناة والدته في مذاكرة أدوارها، وحالات القلق والتوتر التي تلازمها مع كل عمل تقدمه.

وقالت غادة عادل إنها سعيدة بالوجود في المهرجان، والمكان الرائع الذي يبعث في النفوس مشاعر الحب والسعادة.

أهدت غادة تكريمها لروح المخرج محمد خان الذي قالت عنه أنه جعلها تحب السينما