ضبط 3 مراكز تجميل بالقنطرة غرب يديرها منتحلون صفة أطباء بالإسماعيلية

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، حملة تفتيشية على 10 منشآت طبية خاصة بمركز القنطرة غرب، وتمكنت خلالها من ضبط 3 مراكز للتجميل والسمنة والنحافة يديرها أشخاص منتحلون صفة أطباء.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن المعاينة والفحص أثبتت وجود مخالفات عدة، منها عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة، وإدارة المراكز من قبل منتحلي صفة أطباء، وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بالإضافة إلى وجود أدوية مجهولة المصدر بدون فواتير، بعضها غير مسجل بهيئة الدواء المصرية وغير مصرح بتداولها.

وأوضحت أن الحملة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، شملت إغلاق المراكز المخالفة، وإحالة القائمين عليها للنيابة، وتحريز الأدوية، وتحريز مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، للتأكد من صلاحية استخدامها ومدى قانونية تداولها.

كما وجه اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على العيادات والمراكز الخاصة للتأكد من استيفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.