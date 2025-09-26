ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن أوساط اليمين في إسرائيل، وخاصة القاعدة المؤيدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أصيبت بصدمة غير مسبوقة عقب تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن رفضه السماح بضم الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن الأحزاب والقيادات الإسرائيلية كانت تتهيأ منذ أشهر لإعلان الضم، قبل أن يفاجئهم ترامب بقوله الحاسم: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية"، وفق ما نقلته وكالة "معًا" الفلسطينية.

وأضافت معاريف: "بعد أن ظنوا أن الضم وشيك، جاء ترامب وهدم كل ما بنوه… لا ضم، لا الآن ولا غدًا"، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي، رغم ما وصفته بتقلباته، "يعرف كيف يضع الحدود ويقول: هذا كل شيء".

وبحسب الصحيفة، أدرك ترامب خطورة الموقف الإقليمي، فاختار التضحية بما سمّته "الوهم الإسرائيلي" لتعزيز مكانته لدى الدول العربية.

وتابعت أن نتنياهو "سيواصل لعبة تأجيل القرارات التي لا تنتهي"، لكن الوقت ينفد، وحتى لو فضّل جولة جديدة من المراهنات، فإن ترامب ـ على حد وصف الصحيفة ـ "لم يعد حاضرًا لتلك اللعبة".

وأشارت معاريف إلى أن نتنياهو سيُطلب منه على الأرجح تقديم إجابات واضحة خلال اجتماع مرتقب في البيت الأبيض يوم الاثنين، مؤكدة: "إذا لم يصدر القرار من مكتب رئيس الوزراء في تل أبيب، فسيكون من المكتب البيضاوي".