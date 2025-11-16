الأوقاف: 14 ألف متسابق يتنافسون على المراكز النهائية في برنامج دولة التلاوة

قال الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن انطلاق مسابقة دولة التلاوة بالتعاون بين وزارة الأوقاف، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية، على ترسيخ معاني الريادة، معلقًا: "بكل تواضع إحنا الأصل ومحدش زينا".

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الحلقة الأولى من المسابقة هي "باكورة" هذا المنتج العظيم، الممتد حتى الساعات الأخيرة قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن جميع المشاركين في المسابقة من مختلف الفئات العمرية اجتازوا الاختبارات المحددة باستحقاق وإنصاف، مؤكدًا استمرار العمل بهذه المعايير لتحديد المراكز الأولى فيها.

وذكر أن لجنة التحكيم لتحديد الفائزين تضم الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات، بالإضافة للقارئ الشيخ طه النعماني، مشيدًا بباقي أعضاء اللجنة الذين دعموا المتسابقين بملاحظاتهم.

عبر رسلان عن إعجابه بشعار البرنامج "الودود" الذي رسمه خطاط وزارة الأوقاف ليترجم لهذا التصميم البصري والديكور الجميل، بما يحمله من معاني المحبة والارتقاء بالذوق العامة التي يقدمها للعالم، موضحًا أنه مستوحى من الأية القرآنية " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ".

وأوضح أن الاستعداد للمسابقة تم على مدار أشهر، حيث تقدم 14 ألف متسابق للمراكز المخصصة في 7 محافظات، موضحًا أنها مخصصة لاختيار المواهب في التلاوة وحسن الأداء وليست مخصصة للحفظ.

وتابع أنه تم اختيار أفضل 300 متسابق واستضافتهم في أكادمية الأوقاف الدولية للتصفيات النهائية، حيث تم اختيار 28 متسابقًا للمشاركة في حلقات البرنامج.

أشاد بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتعاونهم مع موظفي وزارة الأوقاف، لإخراج مسابقة دولة التلاوة، موضحًا أن حلقاتها تبث عبر قنوات الحياة، والناس، قناة مصر للقرآن الكريم، وغيرها من قنوات المتحدة.

وأشار إلى مسابقات المواهب التي دشنتها الدولة سابقًا، ومنها كابيتانو مصر للمواهب الرياضية، وأشبال مصر الرقمية للميزيين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

والجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اطلقت برنامج «دولة التلاوة»، كأكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى ترتيل وتجويد القرآن الكريم، والذي يعرض عبر قنوات الحياة، CBC، الناس، مصر قرآن كريم، ومنصة Watch It يومي الجمعة والسبت الساعة 9 مساءً.

وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائزان بالمركز الأول فى فرعى الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة لتسجيل المصحف الشريف بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، بالإضافة لشرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال رمضان.