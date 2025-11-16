سفير مصر بروما: نفاد أكثر من 60 ألف تذكرة لمعرض كنوز الفراعنة بالقصر الرئاسي الإيطالي

قال السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، إن الإرادة السياسية هي سبب افتتاح المتحف المصري في نوفمبر الجاري، على الرغم من الجوانب المتعلقة بالبناء وبمنظمة اليونسكو، معلقًا "الإرادة السياسية القوية كانت خلف خروجه للنور ماعدا ذلك الله أعلم كان ممكن يمتد بناؤه إلى فين".

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المتحف المصري الكبير أصبح مركزًا تنمويًا للمنطقة المحيطة به، وعامل جذب سياحي عالمي، خصوصًا مع استخدام مطار سفنكس لجذب السياح لزيارته.

وأوضح أنه لولا متابعة الرئيس اليومية لأعمال البناء، والاجتماعات وتعيين المسئولين من وزراء السياحة وأعضاء الهيئة الهندسية، لما تم الانتهاء من المتحف المصري الكبير، خصوصًا بعد فترات التباطؤ التي شهدها، بالتزامن مع ثورات الربيع العربي، وغيرها من الأحداث التي وقعت في مصر.

وعلى صعيد آخر قال راضي، إن شريف فتحي وزير السياحة المصري، افتتح مع رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا قاعة خاصة للكنوز الفرعونية بالقصر الرئاسي الإيطالي، تضم 150 قطعة آثرية في الـ23 من أكتوبر الماضي، للترويج للمتحف المصري الكبير قبل افتتاحه الرسمي بأسبوع.

وتابع أنها المرة الأولى التي تخصص قاعة لآثار غير إيطالية في المتحف، مضيفًا أنه تم بيع أكثر من 60 ألف تذكرة لزيارة القاعة المصرية.

وأضاف أن هذه الفترة تزامنت مع إلقاء الدكتور زاهي حواس محاضرات في قاعة مجاورة للكولوسيوم الإيطالي بما يؤكد اهتمامهم بالحضارة المصرية.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة. ويمتد المتحف على مساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، أي ما يُعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم أو ضعف مساحة متحف اللوفر، ليصبح أحد أضخم المشاريع الثقافية في العالم.